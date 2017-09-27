ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 27 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:04:40م
الرئيس الصماد يلتقي ممثلي أحزاب اللقاء المشترك
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بممثلي أحزاب اللقاء المشترك .
الاحتلال يعلن بيت سوريك شمال غرب القدس منطقة عسكرية مغلقة ويعتقل 19 فلسطينيا و يوزع إخطارات هدم بالقدس
أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيت سوريك شمال غريي القدس المحتلة منطقة عسكرية مغلقة، وفرضت حصارا محكما عليها، وأغلقت الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الها، ونصبت الحواجز الدائمة.
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأمريكية
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء وحوم خام برنت القياسي قرب أعلى مستوياته في 26 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة بعد أن تراجعت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وسط تهديدات من تركيا بقطع صادرات خام من العراق.
ثنائية رونالدو تمنح ريال مدريد فوزه الأول على دورتموند في ألمانيا
قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه بروسيا دورتموند ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باحرازه هدفين في مباراته الأوروبية رقم 150 على مستوى الأندية الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
مجلس الترويج يدعو للمشاركة بحملة تغريدات كشف جرائم العدوان بقطاع السياحة
ورشة تعريفية ببرنامج الدعم النفسي الإجتماعي التربوي بصنعاء
الإعلام الرياضي يفوز على الحكام ويتوج بكأس 26 سبتمبر
إفتتاح معرض الصور الأول لثورة الـ21من سبتمبر بالمتحف الحربي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ورشة تعريفية ببرنامج الدعم النفسي الإجتماعي التربوي بصنعاء
[27/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

عقدت بمحافظة صنعاء اليوم ورشة تعريفية ببرنامج الدعم النفسي الإجتماعي التربوي بالمدارس، نظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بدعم اليونيسيف.

هدفت الورشة إكساب 23 معلما وأخصائيا إجتماعيا ومدراء المدارس من 17 مدرسة بمديريات أرحب وبني مطر ومناخه مهارات حول التعامل مع الأطفال في حالات الطوارئ.

وأشار رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية بالمحافظة أحمد صلاح إلى أهمية الورشة في إعداد التربويين العاملين في الميدان بالمناطق المتضررة من حالات الطوارئ وتنمية مهاراتهم للتعامل مع الأطفال الذين عانوا من ظروف غير طبيعية.

فيما أشار مدير إدارة التدريب بمكتب التربية بالمحافظة عبدالرحمن الطيري إلى أن الورشة تأتي في إطار أنشطة المكتب التدريبية لإختيار اثنين من المعلمين كمدربين للمدارس المستهدفة.

وقدم منسق الورشة فهد المطيري عرض عن تنفيذ المرحلة الأولى لإختيار مدربي المعلمين والمرحلة الثانية تدريب المدربين الذين تم إختيارهم والمرحلة الثالثة التي تتضمن تدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والإدارة المدرسية على الدليل التدريبي للدعم النفسي الإجتماعي التربوي والتي تستمر خمسة أيام .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مجلس الترويج يدعو للمشاركة بحملة تغريدات كشف جرائم العدوان بقطاع السياحة
إفتتاح معرض الصور الأول لثورة الـ21من سبتمبر بالمتحف الحربي
جامعة إب والسلطة المحلية تكرمان الدكتور أكرم الوشلي
إجتماع صحي بالمحويت ينبه من تفاقم الوضع الوبائي للكوليرا
لقاء تربوي بالمحويت يستعرض التهيئة للعام الدراسي الجديد
وزير التعليم العالي: الوزارة هي المعنية في التخاطب والتعامل مع المؤسسات التعليمية
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بمديرية عسيلان بشبوة
مناقشة إستكمال تنفيذ مشاريع مياه الريف المتعثرة بالبيضاء
وزيرة حقوق الإنسان تطلع على أوضاع مراكز الغسيل الكلوي بالحديدة
طيران العدوان يشن ست غارات على حجة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على حجة
[27/سبتمبر/2017]
الترويج السياحي يطلق حملة تغريدات لفضح جرائم العدوان بالقطاع السياحي
[27/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 34 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[27/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود شن أربع غارات على حجة
[26/سبتمبر/2017]
16 غارة لطيران العدوان وقصف صاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[26/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by