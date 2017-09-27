محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة تعريفية ببرنامج الدعم النفسي الإجتماعي التربوي بصنعاء صنعاء - سبأ :

عقدت بمحافظة صنعاء اليوم ورشة تعريفية ببرنامج الدعم النفسي الإجتماعي التربوي بالمدارس، نظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بدعم اليونيسيف.



هدفت الورشة إكساب 23 معلما وأخصائيا إجتماعيا ومدراء المدارس من 17 مدرسة بمديريات أرحب وبني مطر ومناخه مهارات حول التعامل مع الأطفال في حالات الطوارئ.



وأشار رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية بالمحافظة أحمد صلاح إلى أهمية الورشة في إعداد التربويين العاملين في الميدان بالمناطق المتضررة من حالات الطوارئ وتنمية مهاراتهم للتعامل مع الأطفال الذين عانوا من ظروف غير طبيعية.



فيما أشار مدير إدارة التدريب بمكتب التربية بالمحافظة عبدالرحمن الطيري إلى أن الورشة تأتي في إطار أنشطة المكتب التدريبية لإختيار اثنين من المعلمين كمدربين للمدارس المستهدفة.



وقدم منسق الورشة فهد المطيري عرض عن تنفيذ المرحلة الأولى لإختيار مدربي المعلمين والمرحلة الثانية تدريب المدربين الذين تم إختيارهم والمرحلة الثالثة التي تتضمن تدريب المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين والإدارة المدرسية على الدليل التدريبي للدعم النفسي الإجتماعي التربوي والتي تستمر خمسة أيام .

سبـأ [27/سبتمبر/2017]سبـأ