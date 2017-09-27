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  رياضة
الإعلام الرياضي يفوز على الحكام ويتوج بكأس 26 سبتمبر
[27/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

توج فريق الإعلام الرياضي بكأس العيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر لكرة القدم، والذي نظمه حكومة شباب اليمن المستقل.

جاء تتويج فريق الإعلام بالكأس عقب تجاوزه فريق الحكام 3/2 بركلات الترجيح عقب التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء.

سجل هدفي فريق الإعلام الرياضي أحمد الضلعي ومحمد الشومي، فيما سجل هدفي فريق الحكام أمين ردمان وأحمد جبهان ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي صبت لمصلحة الإعلام.

وعقب المباراة كرمت رئيسة وزراء حكومة الشباب هناء الفقيه ومعها وزراء الشباب سامح الكحلاني وحقوق الإنسان عبد الحميد الكمالي وأمين العاصمة محمد السفرجل، فريق الإعلام الرياضي بكأس 26 سبتمبر وميداليات ذهبية، وفريق الحكام بكأس الوصيف وميداليات فضية.

سبـأ
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