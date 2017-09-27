محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل جامعة إب والسلطة المحلية تكرمان الدكتور أكرم الوشلي إب - سبأ :

كرمت كلية العلوم الإدارية وطلبة الماجستير قسم المحاسبة بجامعة إب اليوم نائب رئيس الجامعة السابق الدكتور أكرم الوشلي.



وفي التكريم أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب أن جهود الدكتور الوشلي التي بذلها خلال عمله في الجامعة ستظل محل إعتزاز لدى كافة منتسبي الجامعة.



من جانبه أكد وكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي أن هذا التكريم يمثل حافزاً في بذل مزيد من الجهود والتغلب على الصعوبات .. معربا عن الشكر لقيادة الجامعة وكافة منتسبيها .



وألقيت كلمات لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان وعميد الكلية الدكتور فؤاد العفيري ورئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالقوي الشميري والدكتور مرغم الحبيشي وعن طلاب الماجستير مفيد الشامي وعن طلبة القسم بسام التام، أشادت بجهود الدكتور الوشلي .



وفي ختام الحفل الذي حضره نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي وعمداء الكليات والمراكز والقيادات الأكاديمية والإدارية، تم منح الدكتور الوشلي درع الجامعة وكذا تكريمه من قبل عمادة كلية العلوم وقسم المحاسبة وطلبة الماجستير.



إلى ذلك كرم وكيل محافظة إب صادق حمزة الدكتور الوشلي عن قيادة المحافظة.

سبـأ [27/سبتمبر/2017]سبـأ