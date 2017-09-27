ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 27 - سبتمبر - 2017 الساعة 08:04:40م
الرئيس الصماد يلتقي ممثلي أحزاب اللقاء المشترك
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بممثلي أحزاب اللقاء المشترك .
الاحتلال يعلن بيت سوريك شمال غرب القدس منطقة عسكرية مغلقة ويعتقل 19 فلسطينيا و يوزع إخطارات هدم بالقدس
أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيت سوريك شمال غريي القدس المحتلة منطقة عسكرية مغلقة، وفرضت حصارا محكما عليها، وأغلقت الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الها، ونصبت الحواجز الدائمة.
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأمريكية
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء وحوم خام برنت القياسي قرب أعلى مستوياته في 26 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة بعد أن تراجعت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وسط تهديدات من تركيا بقطع صادرات خام من العراق.
ثنائية رونالدو تمنح ريال مدريد فوزه الأول على دورتموند في ألمانيا
قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه بروسيا دورتموند ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باحرازه هدفين في مباراته الأوروبية رقم 150 على مستوى الأندية الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
مجلس الترويج يدعو للمشاركة بحملة تغريدات كشف جرائم العدوان بقطاع السياحة
ورشة تعريفية ببرنامج الدعم النفسي الإجتماعي التربوي بصنعاء
الإعلام الرياضي يفوز على الحكام ويتوج بكأس 26 سبتمبر
إفتتاح معرض الصور الأول لثورة الـ21من سبتمبر بالمتحف الحربي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
جامعة إب والسلطة المحلية تكرمان الدكتور أكرم الوشلي
[27/سبتمبر/2017]
إب - سبأ :

كرمت كلية العلوم الإدارية وطلبة الماجستير قسم المحاسبة بجامعة إب اليوم نائب رئيس الجامعة السابق الدكتور أكرم الوشلي.

وفي التكريم أكد رئيس الجامعة الدكتور طارق المنصوب أن جهود الدكتور الوشلي التي بذلها خلال عمله في الجامعة ستظل محل إعتزاز لدى كافة منتسبي الجامعة.

من جانبه أكد وكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي أن هذا التكريم يمثل حافزاً في بذل مزيد من الجهود والتغلب على الصعوبات .. معربا عن الشكر لقيادة الجامعة وكافة منتسبيها .

وألقيت كلمات لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله الفلاحي ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فؤاد حسان وعميد الكلية الدكتور فؤاد العفيري ورئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبدالقوي الشميري والدكتور مرغم الحبيشي وعن طلاب الماجستير مفيد الشامي وعن طلبة القسم بسام التام، أشادت بجهود الدكتور الوشلي .

وفي ختام الحفل الذي حضره نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلبة الدكتور محمد النزيلي وعمداء الكليات والمراكز والقيادات الأكاديمية والإدارية، تم منح الدكتور الوشلي درع الجامعة وكذا تكريمه من قبل عمادة كلية العلوم وقسم المحاسبة وطلبة الماجستير.

إلى ذلك كرم وكيل محافظة إب صادق حمزة الدكتور الوشلي عن قيادة المحافظة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
مجلس الترويج يدعو للمشاركة بحملة تغريدات كشف جرائم العدوان بقطاع السياحة
ورشة تعريفية ببرنامج الدعم النفسي الإجتماعي التربوي بصنعاء
إفتتاح معرض الصور الأول لثورة الـ21من سبتمبر بالمتحف الحربي
إجتماع صحي بالمحويت ينبه من تفاقم الوضع الوبائي للكوليرا
لقاء تربوي بالمحويت يستعرض التهيئة للعام الدراسي الجديد
وزير التعليم العالي: الوزارة هي المعنية في التخاطب والتعامل مع المؤسسات التعليمية
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان بمديرية عسيلان بشبوة
مناقشة إستكمال تنفيذ مشاريع مياه الريف المتعثرة بالبيضاء
وزيرة حقوق الإنسان تطلع على أوضاع مراكز الغسيل الكلوي بالحديدة
طيران العدوان يشن ست غارات على حجة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ست غارات على حجة
[27/سبتمبر/2017]
الترويج السياحي يطلق حملة تغريدات لفضح جرائم العدوان بالقطاع السياحي
[27/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 34 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[27/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود شن أربع غارات على حجة
[26/سبتمبر/2017]
16 غارة لطيران العدوان وقصف صاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[26/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by