إجتماع صحي بالمحويت ينبه من تفاقم الوضع الوبائي للكوليرا [27/سبتمبر/2017] المحويت - سبأ:

نبه إجتماع صحي بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل المحافظة عبد السلام الذماري، من خطورة تفاقم الوضع الوبائي للكوليرا بالمحافظة.



وأكد الإجتماع أهمية إستمرار المؤسسات الصحية والمنظمات الدولية والإنسانية في القيام واجبها في مكافحة وباء الكوليرا الذي إرتفع نسبة الإصابة به في مناطق المحافظة.



واستعرض الإجتماع تقارير حول حالات الإصابة بالكوليرا وخصوصا في المناطق النائية في ظل ما تعانيه المستشفيات والمرافق الصحية من عجز في القدرات التشغيلية والدوائية .. مؤكدة أهمية إستمرار جهود المكافحة .



وفي الإجتماع الذي ضم العمليات العامة والطوارئ الصحية وممثلي المنظمات الإنسانية في المحافظة، إستعرض مدير مكتب الصحة الدكتور أمين حبيش ومدير مكتب المياه ثابت حرمل وممثلي جمعية الهلال الأحمر اليمني فرع المحويت ومنظمة كير العالمية ومؤسسة سماء اليمن ومؤسسة بنا وجمعية رعاية الأسرة تقارير حول الوضع الوبائي للإسهالات الحادة ومنها الكوليرا والجهود المبذولة لمواجهة هذه الجائحة.



وأشاروا إلى الأنشطة والتدخلات المباشرة للمنظمات الدولية والإنسانية المساهمة في دعم المرافق الصحية وجهود مكافحة الوباء والصعوبات التي تواجه المستشفيات والمرافق الصحية جراء شحة الإمكانيات وتزايد حالات الإصابة.

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