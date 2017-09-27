محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء تربوي بالمحويت يستعرض التهيئة للعام الدراسي الجديد المحويت - سبأ:

استعرض إجتماع تربوي بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالله الحمزي، الجوانب المتعلقة بالتهيئة للعام الدراسي الجديد.



وفي الإجتماع الذي ضم مدراء التربية بالمديريات، استعرض مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد نسر الآنسي تقرير عن الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية لهذا العام .. مشيرا إلى المسئولية الملقاة على عاتق الجميع في تجاوز الصعوبات والبدء في العام الدراسي.



وأكد الإجتماع أهمية تضافر الجهود من أجل إستمرار العملية التعليمية والتغلب على التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها إنقطاع المرتبات ونقص الكتاب والمقررات الدراسية.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ