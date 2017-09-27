محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير التعليم العالي: الوزارة هي المعنية في التخاطب والتعامل مع المؤسسات التعليمية صنعاء - سبأ:

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب أن الوزارة هي المعنية في التعامل والتخاطب مع المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية وفقا للنظام والقانون.



وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن التهديد والوعيد الموجه للطلاب والجامعات الحكومية والأهلية التي يطلقها بعض المحسوبين علی التعليم العالي علی صفحاتهم في شبكات ومواقع التواصل الإجتماعي هي أساليب ليست صادرة عن الوزارة ولا تمثلها ولم تصدر عن قيادتها الممثلة بالوزير أو مجلس الوزارة ".



كما أكد أن الوزارة لديها طرق رسمية تستخدمها في علاقاتها وتواصلها مع هذه المؤسسات أو الطلاب من خلال المخاطبات الكتابية الرسمية المسئولة واضعة أمامها الإعتبار لمكانة هذه المؤسسات الوطنية وسمعتها وحقها في حسن التخاطب والتعامل معها وفقا للنظام والقانون الذي يحفظ حقوق الجميع بما في ذلك عدم الإساءة أو التشهير بأحد .



وأضاف الوزير حازب " من لديه ما يثبت مخالفة القانون فعليه التقديم ومخاطبة الوزير ليقوم بدوره في التعامل معها ومواجهة أي خلل أو تجاوز وفقا للقانون وبموجب صلاحياته الدستورية والقانونية ".



وحذر وزير التعليم العالي الجامعات من التعامل خارج الإطار الرسمي .. مؤكدا أن أي جامعة تخالف ذلك تتحمل كامل المسؤولية.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ