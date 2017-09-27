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آخر تحديث: الأربعاء، 27 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:02:21م
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شنغهاي سيبغ الصيني يتعادل مع اوراوا ريد دايموندز الياباني 1-1 بدوري أبطال آسيا
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  رياضة
شنغهاي سيبغ الصيني يتعادل مع اوراوا ريد دايموندز الياباني 1-1 بدوري أبطال آسيا
[27/سبتمبر/2017]
شنغهاي – سبأ :
إكتفى فريق شنغهاي سيبغ الصيني بالتعادل مع ضيفه اوراوا ريد دايموندز الياباني 1-1 اليوم الاربعاء في ذهاب نصف النهائي دوري ابطال اسيا لكرة القدم.

وافتتح البرازيلي هولك التسجيل بتسديدة أرضية قوية من نحو 25 مترا .. معززاً صدارته لترتيب هدافي المسابقة (15).

لكن شنغهاي الذي يحلم بثلاثية محلية - قارية، دفع ثمن غياب مدافعيه وحارسه الاساسيين بسبب الايقاف، واهتزت شباكه بهدف التعادل ليوسوكي كاشيواغي بتسديدة نصف طائرة من داخل المنطقة (28)، امام 30 الف متفرج.

ويسافر فريق المدرب البرتغالي اندريه فياش بواش الى اليابان لخوض مباراة الاياب في 18 أكتوبر المقبل.

وكان هولك مصدر الخطر الاكبر للفريق المضيف، فيما أصاب القائم زميله ومواطنه اوسكار المنتقل من تشلسي الانكليزي مقابل 60 مليون يورو، في الدقيقة 68 من زمن المباراة .

سبأ
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