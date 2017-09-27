اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع سعر الذهب الى اقل من 1292 دولار للاوقية لندن – سبأ :

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء تحت وطأة ارتفاع الدولار وسط توقعات لرفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر وقبيل الكشف عن خطة إدارة دونالد ترامب الضريبية.



وانخفض السعر الفوري للذهب بحلول الساعة 0729 بتوقيت غرينتش بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1291.81 دولار للأوقية (الأونصة).



وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1294.90 دولار للأوقية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.3 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 16.81 دولار للأوقية.



وتراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 920.99 دولار للأوقية بعد أن انخفض نحو اثنين بالمائة في الجلسة السابقة في أكبر تراجع منذ أوائل يوليو فيما فقد البلاديوم 0.2 بالمائة ليسجل 911.90 دولار للأوقية.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ