محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح معرض الصور الأول لثورة الـ21من سبتمبر بالمتحف الحربي صنعاء - سبأ:

افتتح وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ومعه وزير العدل القاضي أحمد عقبات وعضو مجلس الشورى يحيى الحباري اليوم معرض الصور الفوتوغرافية الأول لثورة الـ21من سبتمبر في المتحف الحربي بصنعاء، تزامناً مع الاحتفالات بالعيد الـ55 لثورة 26سبتمبر والعيد الثالث لثورة الـ21من سبتمبر.



وخلال الافتتاح أشاد وزير الدفاع بالجهود التي تبذلها دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة في مختلف مجالات العمل التوعوي والثقافي والإعلامي والتوثيقي ومنها إقامة هذا المعرض الذي يجسد جزء من تاريخ الشعب اليمني وكفاحه ونضالاته من أجل الحرية والاستقلال ورفض الهيمنة والوصاية الخارجية.



وأشار اللواء العاطفي إلى أهمية التوثيق لمراحل نضالات الشعب اليمني وتعريف الأجيال بما قدمه الأوائل من تضحيات في سبيل التحرر والاستقلال والانتصار لإرادة الشعب في العزة والكرامة والشموخ.



وقال "لقد سطر أبناء شعبنا في مختلف مراحل النضال الوطني أروع البطولات وها هم اليوم يمضون على نهج الرعيل الأول من الثوار الأبطال ويلقنون تحالف العدوان ومرتزقتهم الدروس القاسية والهزائم المريرة في مختلف جبهات القتال دفاعاً عن الوطن وسيادته ووحدته واستقلاله".



وأكد وزير الدفاع أن الأيام المقبلة ستشهد النصر الكبير للجيش واللجان الشعبية والشرفاء من أبناء القبائل ضد قوى العدوان الغاشم.. مشيداً بصمود وتضحيات أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين اسقطوا مشروع الهيمنة الأمريكي الصهيوني على بلادنا.



فيما أشار مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد يحيى محمد المهدي إلى أن المعرض يضم أكثر من 360 صورة مختارة و40 لوحة فنية كبيرة وست صور بوسترات عرض تجسد نضالات الشعب اليمني حتى تحقيق ثورة الـ21من سبتمبر الخالدة وما مرت به من منعطفات عكست إرادته في التحرر من الوصاية والتبعية والهيمنة الخارجية.



وأكد أن دائرة التوجيه المعنوي ستواصل جهودها في العمل المعنوي والثقافي والتوعوي التنويري والتوثيقي وبما يجسد مهامها الوطنية المعزز بصمود وتضحيات الشعب اليمني وقواته المسلحة في الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدته واستقلاله.



وفي ختام حفل الافتتاح قدم مدير دائرة التوجيه المعنوي درع المتحف الحربي لوزير الدفاع.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ