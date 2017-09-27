محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إستكمال تنفيذ مشاريع مياه الريف المتعثرة بالبيضاء البيضاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري الجوانب المتعلقة باستكمال مشاريع مياه الريف المتعثرة في عدد من المديريات .



واستعرض الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العامة لمياه الريف فواز قيران، تقرير مدير عام مياه الريف حسن الكهالي حول أهم الاحتياجات لاستكمال المشاريع المتعثرة وسبل البحث عن تمويل لتنفيذها وكذا التجمعات السكانية التي تصل إليها خدمات المياه.



وأبدى نائب رئيس الهيئة العامة لمياه الريف استعداد الهيئة استكمال عشرة من مشاريع المياه المتعثرة ذات الأولوية والتجمعات الأكثر سكانا في ريف مديريات المحافظة.



وفي الاجتماع أكد المحافظ المنصوري، أهمية استكمال المشاريع المتعثرة كونها تستهدف مناطق ذات احتياج فعلي للمياه لاسيما في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار الذي استهدف مشاريع المياه الحكومية والأهلية .



وأشاد محافظ البيضاء بتعاون الهيئة العامة لمياه الريف التي أبدت استعدادها لاستكمال تنفيذ عشرة مشاريع كخطوة لأولى.. معربا عن الأمل في إيجاد حلول لجميع المشاريع المتعثرة في مياه الريف .

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ