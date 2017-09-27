محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزيرة حقوق الإنسان تطلع على أوضاع مراكز الغسيل الكلوي بالحديدة الحديدة - سبأ:

اطلعت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة علياء فيصل عبد اللطيف اليوم على أوضاع المركز الرئيسي لمراكز الغسيل الكلوي بالحديدة وأحوال مرضى الفشل الكلوي.



واستمعت الوزيرة علياء ومعها وكيل أول محافظة الحديدة محمد قحيم من مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله ومدير مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة الدكتور أيمن كمال إلى شرح عن معانات مرضى الفشل الكلوي في ظل العدوان والحصار الذي تمر به البلاد وما تشهده المراكز على مستوى المحافظة من إنقطاع للكهرباء ونقص حاد في المحاليل والأدوية جراء منع دخول سفن النفط والمازوت والمساعدات إلى ميناء الحديدة.



وأشادت وزيرة حقوق الإنسان خلال لقائها بمسئولي مكتب الصحة ومراكز الغسيل الكلوي، بجهود السلطة المحلية ومكتب الصحة في الحفاظ على مستوى أداء القطاع الصحي في المحافظة جراء الإستقبال الكبير للنازحين من المحافظات الأخرى.



وأشارت إلى أن وزارة حقوق الإنسان تقوم بتوثيق جرائم العدوان وما يخلفه من تأثير مباشر على سكان المحافظات وكذا مرضى الفشل الكلوي.



وناشدت وزيرة حقوق الإنسان كافة المنظمات الإنسانية المحلية والدولية بالتدخل العاجل وإنقاذ أكثر من ألف و200 من مرضى الفشل الكلوي بالحديدة.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ