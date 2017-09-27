محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء برنامج تدريبي مجال مهارات السكرتارية والتوثيق بصعده صعده - سبأ:

بدأت بصعده اليوم اعمال البرنامج التدريبي لتأهيل مدربين في مجال مهارات السكرتارية والتوثيق بمشاركة 100 متدرب.



يهدف البرنامج الذي تنفذه إدارة المعلومات والإحصاء والتوثيق بالتعاون مع الإدارة العامة لصندوق تنمية المهارات في اسبوع إكساب المشاركين معارف ومهارات في معالجة المعلومات وحفظها وتداولها وفق المفاهيم الجديدة والتقنيات المتقدمة في وظيفة السكرتارية والأرشفة وحفظ المراسلات وكيفية استخدام الحاسوب في التعاملات المكتبية و المراسلات .



وفي التدشين اكد وكيلا محافظة صعدة محمد علي كعيبة وصالح عقاب اهمية الدورة في تحسين الأداء في مجال السكرتارية والأرشقة ، مشيدين بدور صندوق تنمية



المهارات في دعم مثل هذه الدورات خاصة بعد أن دمر العدوان السعودي الأمريكي كافة المباني والوسائل المخصصة لتنمية المهارات والتنمية البشرية .



من جانبه استعرض مدير إدارة المعلومات والإحصاء والتوثيق حمدان عبدالله



هادي أهداف البرنامج ، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التطورات في تقنيات السكرتارية والأرشفة ومعالجة المعلومات وحفظها .



حضر التدشين مدير عام صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة محمد البعداني.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ