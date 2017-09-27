[27/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد مجاهد أحمد علي المطري نائب قائد اللواء 37 مدرع عن عمر ناهز الـ 48 عاما إثر ذبحة صدرية.
وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناقب الفقيد وتفانيه في الأعمال والمهام التي أسندت إليه في الجيش وألوية الصواريخ وآخرها نائب لقائد اللواء 37 مدرع .
وعبر عن خلاص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وكافة آل المطري في هذا المصاب .. داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
سبأ