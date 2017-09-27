رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سبارتاك موسكو مهدد بعقوبة بسبب لافتات محظورة وألعاب نارية موسكو- سبأ:

اتهم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نادي سبارتاك موسكو بسوء التصرف بعدما رفع مشجعوه لافتات محظورة وأشعلوا ألعابا نارية خلال التعادل 1-1 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا يوم امس الثلاثاء.



ومن المتوقع اتخاذ إجراءات انضباطية أيضا بسبب هتافات غير لائقة خلال المباراة التي أقيمت ضمن المجموعة الخامسة في موسكو.



وهذه المرة الثانية التي يوجه فيها الاتحاد الأوروبي اتهاما لنفس النادي الروسي خلال الشهر الجاري.



فخلال التعادل 1-1 في الجولة الافتتاحية مع ماريبور بطل سلوفينيا يوم 14 سبتمبر الجاري أشعل جمهور الفريق الزائر ألعابا نارية وكادت تصيب الحكم دينيز أيتكين.



وعوقب النادي بغرامة قيمتها 60 ألف يورو (70.5 ألف دولار) مع حظر بيع التذاكر لمشجعيه في المباراة التالية خارج أرضه في أوروبا وستكون أمام أشبيلية في أول نوفمبر تشرين الثاني المقبل.



وستتخذ لجنة المراقبة والتحكم والانضباط بالاتحاد الأوروبي قرارها في القضية الأحدث يوم 19 أكتوبر المقبل.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ