رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التشيكية بليسكوفا واللاتفية اوستابنكو تبلغان ربع نهائي دورة ووهان الصينية للتنس ووهان – سبأ :

بلغت التشيكية كارولينا بليسكوفا واللاتفية يلينا اوستابنكو المصنفتان ثالثة وثامنة على التوالي الدور ربع النهائي لدورة ووهان الصينية للتنس والبالغ جوائزها مليونا دولار، فيما خرجت البولندية انييسكا رادفانسكا من الدور الثالث.



ولم تجد بليسكوفا اي صعوبة في تخطي عقبة الصينية وانغ كيانغ وتغلبت عليها 6-2 و6-1، فيما احتاجت اوستابنكو الى ثلاث مجموعات للفوز على البورتوريكية مونيكا بويغ بطلة اولمبياد ريو دي جانيرو العام الماضي 6-2 و3-6 و6-3.



وواصلت الاسترالية اشلي بارتي مفاجآتها وأضافت رادفانسكا الى قائمة ضحاياها بعدما تغلبت عليها 4-6 و6-صفر و6-4.



وكانت بارتي اطاحت بالبريطانية جوهانا كونتا الخامسة من الدور الثاني بالفوز عليها 6-صفر و4-6 و7-6 (7-4).



وتلتقي بارتي في الدور المقبل مع بليسكوفا، فيما تلعب اوستابنكو مع الاسبانية غاربيني موغوروتسا الاولى او البولندية ماغدا لينيت الصاعدة من التصفيات.



وبلغت ربع النهائي ايضاً اليونانية ماريا ساكاري بفوزها على الروسية ايلينا فيسنينا 7-6 (8-6) و7-5، والروسية ايكاترينا ماكاروفا بتغلبها على مواطنتها داريا كاساتكينا 6-4 و6-4.



وكانت كاساتكينا فجرت مفاجأة من العيار الثقيل في الدور الثاني باخراجها الرومانية سيمونا هاليب الثانية بالفوز عليها 6-1 و2-6 و6-3.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ