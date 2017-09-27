محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين المرحلة الأولى من حملة دعم مراكز الغسيل الكلوي بالحديدة الحديدة - سبأ:

دشن محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم المرحلة الأولى من حملة القطاع الخاص لدعم المراكز الرئيسية للغسيل الكلوي بالمحافظة.



وفي التدشين أشاد المحافظ الهيج بدور القطاع الخاص في تخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي التي تضاعفت مع استمرار العدوان والحصار ، مؤكدا ان الحملة ستساهم في إنقاذ مرضى الفشل الكلوي من الموت المحقق نتيجة انعدام الأدوية والمحاليل المستخدمة في جلسات الغسيل.



من جانبه قال وكيل المحافظة صدام آل راشد"أن نجاح المرحلة الأولى هو نتيجة لتضافر جهود لجنة القطاع الخاص التي يرعاها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي بالتعاون مع السلطة المحلية في المحافظة".



وأشار إلى أن هناك جهود تبذل لتوفير أجهزة غسيل جديدة لمركز مدينة العمال ، مؤكداً أن قيادة المحافظة بالتنسيق مع القطاع الصحي ستعمل للحيلولة دون تكرار توقف أياً من مراكز الغسيل بالمحافظة.



بدوره ثمن مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبد الرحمن جار الله ومدير عام مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة الدكتور أيمن عبد القادر كمال استجابة لجنة القطاع الخاص لإنقاذ ما يزيد على ألف و 200 شخص من مرضى الفشل الكلوي الذين أضحوا على حافة الموت بعد توقف مراكز الغسيل في مركز مدينة العمال ومركز القناوص ومركز زبيد.



وأكدا أن استمرار العدوان وحصاره ضاعف من الضغط على مراكز الغسيل بالمحافظة بسبب النزوح من محافظتي تعز وحجة وكذلك ضحايا وباء الكوليرا الذين تحول وضعهم الصحي بفشل كلوي ، مؤكدان أن المراكز استقبلت خلال الفترة الماضية ما يقارب 200 حالة جديدة جميعهم كانت بسبب الكوليرا.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ