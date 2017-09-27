محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجهاز المركزي للإحصاء يدشن نتائج مسح ميزانية الأسرة صنعاء - سبأ:

نظم الجهاز المركزي للإحصاء اليوم حفل تدشين نتائج مسح ميزانية الأسرة 2014م بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.



وفي التدشين أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد العزيز الكميم إلى أهمية البيانات التي تضمنها المسح في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن خاصة في الجوانب الإنسانية والاقتصادية.



وأشاد بدور الجهاز المركزي للإحصاء في إدارة العملية الإحصائية والجهود المبذولة من قبل المنظمات الدولية الداعمة للجهاز المركزي.



فيما أكد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء أحمد محمد إسحاق أهمية المسح ونتائجه بما يخدم الأسرة اليمنية.



وأشار إلى التحديات التي واجهت المسح وإستخراج نتائجه في وقت قياسي .. مؤكدا أهمية الإستفادة من نتائج المسح خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها اليمن.



بدوره أوضح ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد عزيز بجهود الجهاز المركزي للإحصاء .. مؤكدا أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الجهاز والمنظمات للإستفادة من المخرجات وكذا في تنفيذ المسوحات المستقبلية.



وقدم خلال التدشين ثلاث أوراق عمل حول منهجية وآلية تنفيذ مراحل المسح تضمنت الأولى منهجية وآلية تنفيذ مراحل المسح المختلفة والدروس المستفادة .



فيما تطرقت الورقة الثانية إلى مؤشرات الفقر وتأثيرها على الوضع السكاني في الجمهورية اليمنية، وتناولت الورقة الثالثة المؤشرات الديمغرافية والاجتماعية للسكان في اليمن.



ويمثل مسح ميزانية الأسرة أهم عمل إحصائي بعد التعداد السكاني وهو مسح متعدد المؤشرات ويوفر قاعدة بيانات ضخمة، وقد حاز المسح على أعلى تقدير في تقييم الأعمال الإحصائية من قبل فريق التقييم التابع لهيئة التنمية البريطانية والتي أكدت على دقة البيانات الخاصة بالمسح وجودتها.



كما يمثل المسح مرحلة أساسية في التحولات الإقتصادية في حياة المواطن اليمني والتي يمكن من خلالها عمل دراسات تتبعيه لقياس آثار الأحداث الأخيرة والتي مر بها اليمن ومعرفة ما هي التدخلات المطلوبة لمعالجة هذه الإضرار.



وتشمل نتائج مسح ميزانية الأسرة، نتائج مسحين الأول مسح تتبعي للأسر بين عامي 2006 و2014م ودراسة التغيرات الحاصلة في المجتمع ونتائج المسح الثاني وتخص الأسر الجديدة لعام 2014م.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ