عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بوتين : تخلص روسيا من آخر ذخيرة من مخزون أسلحتها الكيميائية خطوة تاريخية موسكو – سبأ :

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاربعاء تخلص بلاده من آخر ذخيرة من مخزون أسلحتها الكيميائية بالخطوة التاريخية من أجل ضمان الأمن في العالم.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن بوتين قوله في تصريحات تلفزيونية "اليوم نعيش حدثاً هاماً وتاريخياً لأن اليوم سيتم التخلص من آخر ذخيرة كيميائية روسية…بالفعل حدث تاريخي أقصد الحجم الكبير من الترسانة التي ورثناها من الحقبة السوفياتية".



وأكد الرئيس بوتين أن الولايات المتحدة لا تنفذ التزاماتها الخاصة بإتلاف مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بذريعة غريبة هي نقص الأموال.



ومع ذلك قال بوتين إنه ينتظر من "الولايات المتحدة وكذلك من غيرها من الدول أن تنفذ التزاماتها في إطار الاتفاقات الدولية" .



واعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن "جهود روسيا الخاصة بإتلاف الأسلحة الكيميائية ستشكل مثالاً لدول أخرى".

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ