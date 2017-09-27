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آخر تحديث: الأربعاء، 27 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:53:25م
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الترويج السياحي يطلق حملة تغريدات لفضح جرائم العدوان بالقطاع السياحي
[27/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
يطلق مجلس الترويج السياحي الساعة الثامنة من مساء اليوم حملة تغريدات لفضح جراء العدوان السعودي الأمريكي على القطاع السياحي والأثري في اليمن بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الذي يصادف الـ 27 من سبتمبر من كل عام.

وأوضح نائب المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي أحمد البيل أن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في اليمن سيتم عبر اطلاق حملة تغريدات واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت شعار اليوم العالمي للسياحة "السياحة المستدامة .. أداة للتنمية" بهدف مناهضة استهداف تحالف العدوان للبنية التحتية السياحة في اليمن.

وأشار البيل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الحملة ستكون بعشر لغات حية إلى جانب العربية، تشمل الإنجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية والروسية والبرتغالية والاسبانية والبولندية واليابانية والسلوفاكية.

وأكد أن الحملة ستتضمن اطلاق منافسة أفضل مقال أو صورة أو فيديو حول السياحة المستدامة بالإضافة إلى تدشين الموقع الالكتروني لمجلس الترويج السياحي بحلته الجديدة والمواكبة للتطورات التكنولوجية والمواقع العالمية والذي من خلاله تم ادراج مكتبة خاصة بتوثيق جرائم العدوان على القطاع السياحي.

ولفت إلى أن الحملة تسعى إلى إيصال رسالة للعالم والمنظمة العالمية للسياحة بأن العالم يحتفل باليوم العالمي للسياحة فيما اليمن وبنيته السياحية والتاريخية والأثرية تتعرض للاستهداف والتدمير الممنهج من قبل العدوان.

ودعا البيل جميع المنظمات الدولية والعربية والإقليمية واحرار العالم إلى التدخل ومطالبة مجلس الامن لإصدار قرار بإيقاف العدوان على اليمن وإنهاء الحصار المفروض على الشعب اليمني الذي خلف معاناة إنسانية هي الأكبر على مستوى العالم .

سبأ
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