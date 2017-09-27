محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس الصماد يلتقي رئيس ووكلاء جهاز الأمن القومي صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس جهاز الأمن القومي اللواء عبد الرب جرفان ووكلاء الجهاز .



وفي اللقاء أشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بالأدوار الوطنية والإنجازات النوعية التي يحققها الجهاز وكادره الوطني المؤهل الذي تجلت كفاءته ومهارته في الإنجازات النوعية التي تتحقق دوما في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومحاولاته استهداف الجبهة الداخلية والأمن والسكينة العامة.



وأكد أهمية الإستفادة من كافة الكوادر الوطنية في هذا المضمار والبناء على التكامل المجتمعي في الأمن القومي الذي يجعل من خلال وعي المواطنين حراسا يقظين على مصالحهم ومصالح وطنهم في الحاضر والمستقبل.



وأطلع رئيس جهاز الأمن القومي ووكلاء الجهاز رئيس المجلس السياسي الأعلى على آخر إنجازات الجهاز وما يعمل عليه في هذه المرحلة من مهام لمواجهة التحديات المتواصلة بالرغم من إستهداف الجهاز وبنيته التحتية بسلسلة من غارات طيران العدوان وخاصة بعد الإنجازات المحققة من قبل الجهاز والمتمثلة في ضبط خلايا تخريبية وتجسسية تقدم دعما لوجستيا للعدوان السعودي الأمريكي.



وأكدوا إستمرار العمل وتطوير القدرات ومعالجة المشكلات أولا بأول .. مستعرضين الإمكانات المتاحة وما يتطلبه الجهاز من دعم من القيادة السياسية وتكامل الأدوار والأعمال مع المؤسسات ذات العلاقة .

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ