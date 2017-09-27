أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأمريكية صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء وحوم خام برنت القياسي قرب أعلى مستوياته في 26 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة بعد أن تراجعت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وسط تهديدات من تركيا بقطع صادرات خام من العراق.