[27/سبتمبر/2017]
عمران - سبأ:
ناقش محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم مع مدير قطاع الأمن الغذائي بالمجلس الدنمركي فؤاد الصيادي ومدير مشروع حماية الطفل أمل الشلالي أوجه الدعم والمساعدات التي يقدمها المجلس للأسر الفقيرة والنازحين بمديرية ريدة.
وتطرق اللقاء الذي ضم مدير امن المحافظة العميد محمد المتوكل ومدير الزراعة حمير الجبلي ومدير الصندوق الاجتماعي حافظ الذرحاني إلى المساعدات العاجلة التي من الممكن أن يقدمها المجلس خاصة مجالات الغذاء والدواء والإيواء والماء لتخفيف حدة المعاناة التي تعانيها هذه الأسر الفقيرة من النازحين.
وأكد اللقاء إمكانية توسيع الدعم لمضيف الى جانب ترميم وصيانة حصن عياش الأثري وإصلاح المدرجات الزراعية وترميم ورصف شوارع مدينة ريدة وتصريف مياه الأمطار للاستفادة منها لري الأراضي الزراعية .
وأشار اللقاء إلى ضرورة توسيع جوانب ومجالات الأنشطة الإنسانية التي يقوم بها المجلس الدنمركي بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة واستيعاب الأسر النازحة والأشد فقرا .
سبأ