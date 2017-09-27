عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش العراقي يعلن إستعادة مناطق في محافظتي كركوك وصلاح الدين من (داعش) بغداد – سبأ :

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاربعاء انتهاء المرحلة الأولى من عمليات استعادة الحويجة بمحافظة كركوك شمال البلاد والجانب الشرقي من بلدة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين .. مؤكدة انها اسفرت عن استعادة 103 مناطق وقرية وقتل 557 ارهابياً.



وقالت القيادة في بيان لها اليوم "تمكنت القوات المشتركة في عملية تحرير الحويجة من إنجاز المرحلة الاولى وتحقيق كامل أهدافها وتكبيد العدو خسائر كبيرة جداً".



وأضافت إن قطعات جهاز مكافحة الارهاب حررت 5 قرى والطريق الرابط بقرية الزوية مع الشرقاط وطريق جبال مكحول خانوكة.



واوضحت أن قطعات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي استعادت 63 قرية ومنطقة، فيما استعادت الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي والحشد الشعبي 35 قرية ومنطقة.



واشارت الى ان مجموع المناطق والقرى التي تمت استعادتها في المرحلة الاولى للعمليات بلغت 103 مناطق وقرية.



وافادت بأن العمليات اسفرت عن قتل 557 ارهابياً وتدمير 46 عجلة مفخخة و24 عجلة مختلفة ومعالجة 381 عبوة ناسفة و18 منزلاً مفخخاً، وتدمير معملين للتفخيخ وتدمير 21 موقعا لتنظيم (داعش) و10 اكداس للعتاد، ومدفعي رشاش وثلاثة انفاق وستة مدافع هاون و10 دراجات مفخخة وسلاح رشاش واحد.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ