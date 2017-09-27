ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 27 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:53:25م
الرئيس الصماد يلتقي ممثلي أحزاب اللقاء المشترك
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بممثلي أحزاب اللقاء المشترك .
الاحتلال يعلن بيت سوريك شمال غرب القدس منطقة عسكرية مغلقة ويعتقل 19 فلسطينيا و يوزع إخطارات هدم بالقدس
أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيت سوريك شمال غريي القدس المحتلة منطقة عسكرية مغلقة، وفرضت حصارا محكما عليها، وأغلقت الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الها، ونصبت الحواجز الدائمة.
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأمريكية
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء وحوم خام برنت القياسي قرب أعلى مستوياته في 26 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة بعد أن تراجعت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وسط تهديدات من تركيا بقطع صادرات خام من العراق.
ثنائية رونالدو تمنح ريال مدريد فوزه الأول على دورتموند في ألمانيا
قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه بروسيا دورتموند ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باحرازه هدفين في مباراته الأوروبية رقم 150 على مستوى الأندية الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
إجتماع برئاسة نائبي رئيس الوزراء لمناقشة وضع كلية الطب بجامعة الحديدة
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح
تدشين المرحلة الأولى من حملة دعم مراكز الغسيل الكلوي بالحديدة
الجهاز المركزي للإحصاء يدشن نتائج مسح ميزانية الأسرة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة آليات صرف التحويلات لحالات الضمان الاجتماعي بعمران
[27/سبتمبر/2017]
عمران - سبأ:
ناقش اجتماع بعمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ، آلية صرف التحويلات النقدية للضمان الاجتماعي خلال الأيام القادمة في مديريات المحافظة.

وأكد الاجتماع الذي ضم ممثل اليونسيف الدكتور ناصر فاضل ومشرف المحافظة لشركه برود جي علي السمه ومدير بنك الأمل وليد المخلافي ومسؤول شركه ابلكس المشرفة على عملية التدقيق والمتابعة الأستاذ عبدالله عقبات ، ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية بحق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند عملية الصرف.

واستعرض الاجتماع المقترحات والحلول العاجلة لحل الإشكالات التي قد ترافق عملية الصرف ومراكز التوزيع وكذا لجنتي الصرف والتحقق من هوية المستفيد.

وفي الاجتماع أشار المحافظ ، إلى ضرورة التنسيق مع السلطة المحلية بمركز المحافظة والمديريات لوضع آلية صرف مناسبة وتحديد مراكز وأماكن الصرف بما يتناسب مع قرب سكن المستفيد وفي إطار مديريته وحسب جداول زمنية تحدد لكل منطقه .

وثمن المحافظ دور البنك الدولي واليونيسيف في دعم مبلغ التحويلات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي.

من جانبه أشار ممثل منظمة اليونيسيف الدكتور ناصر فاضل إلى أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة والية الترتيبات الأمنية المرافقة للجان الصرف في المديريات .. موكدا أنه سيتم وضع المقترحات والحلول المقدمة في الاعتبار ومناقشتها مع المعنيين في منظمة اليونيسيف وإقرارها بما يضمن صرف التحويلات النقدية لجميع المستفيدين .

فيما أشارت كلمات ممثلي الشركات المنفذة لصرف التحويلات النقدية إلى أن إجمالي المبالغ التي ستصرف لحالات الضمان الاجتماعي بالمحافظة أكثر من مليار و 200 مليون ريال لعدد 83 الف مستفيد . والتي يتم الإعداد والتجهيز لها للصرف خلال الأيام القادمة .

حضر الاجتماع مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة يحيى طواف.

سبأ
  المزيد من (محلي)
إجتماع برئاسة نائبي رئيس الوزراء لمناقشة وضع كلية الطب بجامعة الحديدة
تدشين المرحلة الأولى من حملة دعم مراكز الغسيل الكلوي بالحديدة
الجهاز المركزي للإحصاء يدشن نتائج مسح ميزانية الأسرة
الترويج السياحي يطلق حملة تغريدات لفضح جرائم العدوان بالقطاع السياحي
الرئيس الصماد يلتقي رئيس ووكلاء جهاز الأمن القومي
محافظ عمران يلتقي مدير قطاع الأمن الغذائي بالمجلس الدنمركي
وزارة الصحة تناقش خطة مكافحة الكوليرا للأشهر الثلاثة القادمة
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الصناعة والتجارة
إحتفال بتخرج دفعة 26 سبتمبر من قسم الفيزياء بجامعة ذمار
وزير الزراعة يؤكد أهمية نشر الوعي بأساليب التصنيع الغذائي

العدوان السعودي على اليمن
الترويج السياحي يطلق حملة تغريدات لفضح جرائم العدوان بالقطاع السياحي
[27/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن 34 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[27/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود شن أربع غارات على حجة
[26/سبتمبر/2017]
16 غارة لطيران العدوان وقصف صاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[26/سبتمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة المزرق بحجة
[26/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by