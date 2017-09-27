محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آليات صرف التحويلات لحالات الضمان الاجتماعي بعمران عمران - سبأ:

ناقش اجتماع بعمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان ، آلية صرف التحويلات النقدية للضمان الاجتماعي خلال الأيام القادمة في مديريات المحافظة.



وأكد الاجتماع الذي ضم ممثل اليونسيف الدكتور ناصر فاضل ومشرف المحافظة لشركه برود جي علي السمه ومدير بنك الأمل وليد المخلافي ومسؤول شركه ابلكس المشرفة على عملية التدقيق والمتابعة الأستاذ عبدالله عقبات ، ضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية بحق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة عند عملية الصرف.



واستعرض الاجتماع المقترحات والحلول العاجلة لحل الإشكالات التي قد ترافق عملية الصرف ومراكز التوزيع وكذا لجنتي الصرف والتحقق من هوية المستفيد.



وفي الاجتماع أشار المحافظ ، إلى ضرورة التنسيق مع السلطة المحلية بمركز المحافظة والمديريات لوضع آلية صرف مناسبة وتحديد مراكز وأماكن الصرف بما يتناسب مع قرب سكن المستفيد وفي إطار مديريته وحسب جداول زمنية تحدد لكل منطقه .



وثمن المحافظ دور البنك الدولي واليونيسيف في دعم مبلغ التحويلات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي.



من جانبه أشار ممثل منظمة اليونيسيف الدكتور ناصر فاضل إلى أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظة والية الترتيبات الأمنية المرافقة للجان الصرف في المديريات .. موكدا أنه سيتم وضع المقترحات والحلول المقدمة في الاعتبار ومناقشتها مع المعنيين في منظمة اليونيسيف وإقرارها بما يضمن صرف التحويلات النقدية لجميع المستفيدين .



فيما أشارت كلمات ممثلي الشركات المنفذة لصرف التحويلات النقدية إلى أن إجمالي المبالغ التي ستصرف لحالات الضمان الاجتماعي بالمحافظة أكثر من مليار و 200 مليون ريال لعدد 83 الف مستفيد . والتي يتم الإعداد والتجهيز لها للصرف خلال الأيام القادمة .



حضر الاجتماع مدير عام العلاقات العامة بالمحافظة يحيى طواف.



سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ