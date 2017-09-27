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آخر تحديث: الأربعاء، 27 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:53:25م
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  عربي ودولي
أفغانستان تعلن عن سقوط أربعة صورايخ بالقرب من مطار العاصمة كابول
[27/سبتمبر/2017]
اسلام اباد – سبأ:
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء عن سقوط أربعة صواريخ على الاقل بالقرب من مطار كابول الدولي بعد وقت قصير من وصول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الى العاصمة الأفغانية كابول.



وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية لوسائل الإعلام ان صاروخا وقع بالقرب من القسم العسكري في المطار.. مبينا انه لم يتسبب بوقوع اي إصابات والشرطة طوقت المنطقة التي وقع بها الحادث.



وذكرت وسائل اعلام محلية ان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد تبنى مسؤولية هذا الهجوم .

سبأ
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