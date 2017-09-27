عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أفغانستان تعلن عن سقوط أربعة صورايخ بالقرب من مطار العاصمة كابول اسلام اباد – سبأ:

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء عن سقوط أربعة صواريخ على الاقل بالقرب من مطار كابول الدولي بعد وقت قصير من وصول وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الى العاصمة الأفغانية كابول.







وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية لوسائل الإعلام ان صاروخا وقع بالقرب من القسم العسكري في المطار.. مبينا انه لم يتسبب بوقوع اي إصابات والشرطة طوقت المنطقة التي وقع بها الحادث.







وذكرت وسائل اعلام محلية ان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد تبنى مسؤولية هذا الهجوم .

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ