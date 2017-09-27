محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الصناعة والتجارة صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم وزير الصناعة والتجارة عبده بشر.



وفي اللقاء أكد رئيس المجلس الأعلى أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة ومؤسساتها في هذه المرحلة وما تحقق من نجاحات طوال الفترة الماضية وأهمية البناء عليها وتعزيزها في هذه المرحلة الحساسة من تصعيد العدوان .



وأشار إلى ضرورة العمل وفق التشارك والتكامل مع القطاع الخاص الوطني الذي يقدم الكثير من التضحيات في سبيل استقرار السوق اليمنية ووفرة السلع الأساسية بدرجة رئيسية.



وجرى خلال اللقاء مناقشة ما تم إنجازه من برنامج عمل الوزارة وفق خطة حكومة الإنقاذ الوطني والأولويات المتمثلة في تأمين السوق اليمنية وخاصة في السلع الرئيسية واحتياجات عامة المواطنين والحفاظ على الإستقرار السلعي والسعري والتمويني.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ