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إحتفال بتخرج دفعة 26 سبتمبر من قسم الفيزياء بجامعة ذمار
[27/سبتمبر/2017]
ذمار - سبأ:
 احتفلت كلية التربية بجامعة ذمار اليوم بتخرج دفعة الـ 26 من سبتمبر وتضم 54 خريجا وخريجة من قسم الفيزياء.

وفي الحفل اعتبر وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق إستمرار الدراسة بكلية التربية وكافة كليات جامعة ذمار وتخرج هذه الدفع المؤهلة في ظل إستمرار العدوان والحصار يمثل انتصارا للعملية التعليمية التي سعت دول تحالف العدوان إلى تعطيلها.

وأشاد بدور كلية التربية بجامعة ذمار في تخريج الكوادر التربية الكفوءة في مختلف الأقسام العلمية والـدبية.. مثمنا جهود أعضاء هيئة التدريس وحرصهم على إستمرار العملية التعليمية في الكلية رغم انقطاع المرتبات .

وأشار الوكيل عبدالرزاق إلى تزامن تخرجهم الطلاب والطالبات بإحتفال الشعب اليمني بالعيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر المجيدة .. وحثهم على الإسهام في بناء الوطن وتنميته وخدمة المجتمع في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن جراء إستمرار العدوان والحصار.

فيما أكد نائب عميد كلية التربية الدكتور محمد الحصماني أن تخرج مثل هذه الدفع المتخصصة سيسهم في رفد القطاع التربوي في المحافظة بالكوادر المؤهلة ويلبي جزء من احتياجاته لاسيما في التخصصات العلمية النادرة.

ودعا الخريجين والخريجات إلى تطبيق المعارف والعلوم التي تلقوها بالجامعة في الميدان والعمل على نشر العلم والمعرفة بين أبناء المجتمع للارتقاء بالوعي المجتمعي.

بدورها عبرت كلمة الخريجين التي ألقاها عبد الوهاب المار عن الشكر لعمادة كلية التربية والكادر التدريسي على ما بذلوه من جهود خلال أربع سنوات من التحصيل العلمي.

وفي ختام الحفل الذي حضره عضو مجلس الشورى حسن محمد عبدالرزاق ومستشار المحافظة صالح أحمد العزيزي ونائب عميد كلية التربية للشؤون الأكاديمية الدكتور إبراهيم القيسي ومدير مكتب التربية بمديرية المنار محمد المطري، تم تكريم الخريجين والخريجات وأعضاء هيئة التدريس في الكلية.

سبأ
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