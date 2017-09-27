محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الأوضاع الأمنية بمديرية سفيان بعمران عمران - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان، القضايا الأمنية والإجتماعية بمديرية سفيان.



وتناول اللقاء سبل معالجة قضايا المواطنين في المديرية بما في ذلك مواجهة الإخلال بالأمن والإستقرار والتعدي على ممتلكات المواطنين.



وفي الإجتماع الذي حضره أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل وأعضاء النيابة وعدد من مشائخ ووجهاء مديرية سفيان .. أكد المحافظ أهمية إضطلاع الجميع بالحفاظ على الأمن والإستقرار في المديرية وتعزيز النسيج الإجتماعي.



وشدد على ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع وعدم التهاون مع أي كان .. لافتا إلى أن الأمن والإستقرار مسؤولية مجتمعية ولا تخص الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية.

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ