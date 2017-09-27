ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 27 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:23:46م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الخدمة المدنية
التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان.
الاحتلال يعلن بيت سوريك شمال غرب القدس منطقة عسكرية مغلقة ويعتقل 19 فلسطينيا و يوزع إخطارات هدم بالقدس
أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيت سوريك شمال غريي القدس المحتلة منطقة عسكرية مغلقة، وفرضت حصارا محكما عليها، وأغلقت الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الها، ونصبت الحواجز الدائمة.
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأمريكية
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء وحوم خام برنت القياسي قرب أعلى مستوياته في 26 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة بعد أن تراجعت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وسط تهديدات من تركيا بقطع صادرات خام من العراق.
ثنائية رونالدو تمنح ريال مدريد فوزه الأول على دورتموند في ألمانيا
قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه بروسيا دورتموند ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باحرازه هدفين في مباراته الأوروبية رقم 150 على مستوى الأندية الليلة الماضية.
آخر الأخبار:
وزير الداخلية الايطالي : الإتجار بالبشر صناعة ملعونة غالبيتها يمر عبر ليبي
مناقشة الأوضاع الأمنية بمديرية سفيان بعمران
سورية تتهم التحالف الأمريكي ضد (داعش) بقصف أراضيها بقنابل محرمة دولياً
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليات نوعية بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
سورية تتهم التحالف الأمريكي ضد (داعش) بقصف أراضيها بقنابل محرمة دولياً
[27/سبتمبر/2017]
دمشق – سبأ :
إتهمت سورية "التحالف الأمريكي" بالاعتداء على اراضيها بقنابل محرمة دولياً، خاصة على المناطق المأهولة بالسكان في ريف محافظة دير الزور ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع دمار كبير في المنازل.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن طائرات "التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم (داعش) قصفت بقنابل مزودة بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً أطراف بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.

وأكدت المصادر "أن العدوان أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة".

واشارت الوكالة الى ان التحالف كان قد اعترف في يونيو الماضي باستخدامه قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً في غاراته على الأطراف الغربية لمدينة الرقة وعدد من المناطق من ادى الى مقتل 17 شخصاً .


سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
وزير الداخلية الايطالي : الإتجار بالبشر صناعة ملعونة غالبيتها يمر عبر ليبي
انفجارات بمستودع ذخائر في أوكرانيا
الاحتلال يعلن بيت سوريك شمال غرب القدس منطقة عسكرية مغلقة ويعتقل 19 فلسطينيا و يوزع إخطارات هدم بالقدس
فرار 1500 شخص من منازلهم بحريق بجنوب كاليفورنيا
الجمهوريون يختارون مرشحًا متشددًا لمجلس الشيوخ
إصابة 3 فلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مسافر يطا جنوب الخليل
الكرملين: تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية سيكون له عواقب خطيرة
وزير خارجية كوريا الشمالية: ترامب أعلن الحرب علينا
شهداء وجرحى جراء غارات للتحالف الأمريكي على محافظة الحسكة شمال شرق سورية
مجلس اوروبا يندد بالظروف "غير المقبولة" لاحتجاز المهاجرين في اليونان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 34 غارة على عدد من محافظات الجمهورية
[27/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يعاود شن أربع غارات على حجة
[26/سبتمبر/2017]
16 غارة لطيران العدوان وقصف صاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[26/سبتمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة المزرق بحجة
[26/سبتمبر/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني
[26/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by