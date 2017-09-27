عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل سورية تتهم التحالف الأمريكي ضد (داعش) بقصف أراضيها بقنابل محرمة دولياً دمشق – سبأ :

إتهمت سورية "التحالف الأمريكي" بالاعتداء على اراضيها بقنابل محرمة دولياً، خاصة على المناطق المأهولة بالسكان في ريف محافظة دير الزور ما تسبب بارتقاء عدد من الشهداء ووقوع دمار كبير في المنازل.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن طائرات "التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم (داعش) قصفت بقنابل مزودة بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً أطراف بلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي الشرقي.



وأكدت المصادر "أن العدوان أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 5 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة".



واشارت الوكالة الى ان التحالف كان قد اعترف في يونيو الماضي باستخدامه قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً في غاراته على الأطراف الغربية لمدينة الرقة وعدد من المناطق من ادى الى مقتل 17 شخصاً .





سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ