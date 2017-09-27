رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي وزير الخدمة المدنية [27/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان.



جرى خلال اللقاء مناقشة آلية العمل الخاصة بتطوير القطاعات في الوزارة وفق آلية عمل حكومة الإنقاذ والمشاريع الاستثمارية المتعلقة بالمؤسسة العامة للتأمينات.



وأشاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بما تقدمه الوزارة وقطاعاتها من نموذج في الأداء الوظيفي والمهني في هذه المرحلة الهامة من تاريخ اليمن التي واجهت فيها الوظيفة العامة ومؤسسات الدولة أكبر هجمة وتحدي يمكن أن تتعرض له مؤسسات أي بلد.



ونوه بالجبهة القوية التي مثلها كل موظف وموظفة في مؤسسات الدولة من خلال استمرارهم في العمل ومواجهة استهداف المؤسسات والوظيفة العامة من قبل العدوان وأدواته.

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