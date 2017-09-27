مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليات نوعية بالجوف [27/سبتمبر/2017] الجوف - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية اليوم أربع عمليات نوعية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمناطق متفرقة في محافظة الجوف وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في هجوم للجيش واللجان وقصف على مواقعهم وتجمعاتهم بمنطقة مزوية في مديرية المتون .



وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان هاجموا مواقع المرتزقة في التبة الحمراء و منطقة الخنجر بمديرية خب والشعب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليتين.



وذكر المصدر ان عددا من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم في عملية عسكرية للجيش واللجان استهدفت مواقع وتحصينات المرتزقة شمال وغرب معسكر السلان بمديرية المصلوب .



وأوضح أن وحدات الجيش واللجان نفذت هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في وادي شواق بمديرية الغيل وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم.

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