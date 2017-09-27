رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل القوة الجوية العراقي يفوز على الوحدة السوري ويصعد لنهائي كأس الاتحاد الآسيوي الدوحة – سبأ :



توج نادي القوة الجوية العراقي بطلا لمنطقة غرب آسيا وتأهل للمباراة النهائية ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد فوزه على الوحدة السوري 1 / صفر امس في إياب نهائي منطقة غرب آسيا.



وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة ، حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عندما خطف القوة الجوية هدف الفوز الثمين عن طريق أمجد راضي.



وحصل الوحدة على ضربة جزاء في الدقيقة التاسعة، نفذها محمد غباش ولكن الحارس العراقي فهد طالب نجح في التصدي لها.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الوحدة 2 / 1 على الملعب البلدي في صيدا، لتصبح نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 2 / 2 وليتأهل القوة الجوية إلى النهائي مستغلا قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.



وتأهل القوة الجوية حامل اللقب لخوض نهائي البطولة أمام الفائز من نهائي المناطق بين بينجالورو الهندي والاستقلال الطاجيكي.





سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ