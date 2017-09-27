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مؤسسة السجين توزع 90 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة
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مؤسسة السجين توزع 90 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة
[27/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ :
وزعت مؤسسة السجين الوطنية اليوم 90 سلة غذائية على أسر السجناء بأمانة العاصمة بالشراكة مع منظمة نهضة بلد للتنمية.

وخلال التوزيع أوضح مدير عام مؤسسة السجين فضل عبيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المؤسسة تواصل جهودها لتخفيف معاناة أسر السجناء وتوفير احتياجاتهم المختلفة وخاصة من المواد الغذائية في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان الغاشم وحصاره الجائر.

وأشار إلى أن مشروع السلة الغذائية يأتي ضمن برنامج الأمن الغذائي للمؤسسة الهادف إلى المساهمة في توفير الاحتياجات الغذائية لأسر السجناء خاصة ممن فقدوا عائلهم وتضرروا نتيجة غيابه وكذا توفير الغذاء للسجناء والسجينات داخل السجون.

ودعا عبيد رجال المال والأعمال إلى المساهمة في توفير احتياجات السجناء والسجينات وكذا دعم أسرهم خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي يتطلب توفير الملابس الشتوية والبطانيات وغيرها من الاحتياجات .
سبأ
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