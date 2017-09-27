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انفجارات بمستودع ذخائر في أوكرانيا
[27/سبتمبر/2017]
كييف – سبأ :

أجلت السلطات الأوكرانية، 22 الفا من المدنيين، و500 من عائلات العسكريين، من منطقة فينيتسا، حيث يحاول رجال الإنقاذ إخماد حريق في مستودع للذخيرة، وفقا لهيئة الأركان العامة.

وأفادت الشرطة الأوكرانية، حسب موقع روسيا اليوم، بوقوع انفجارات الليلة الماضية داخل هذا المستودع، وبإجلاء سكان قرية كالينوفكا والقرى المجاورة، وإعلان حالة الاستنفار بين قوات الشرطة في فينيتسا، وأقضية جيتوميسمركوي وخملنيتسكي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء، فلاديمير غرويزمان، وكذلك رئيس هيئة الأركان العامة في أوكرانيا، يشرفان شخصيا على عمليات الإنقاذ وإطفاء الحريق.

وذكرت وسائل الإعلام، أن المستودع الذي اندلعت فيه النيران، يحتوي على صواريخ وأنظمة صاروخية مختلفة منها "سميرتش"، و"إعصار" و "غراد" لذلك لجأت السلطات الأوكرانية لإغلاق المجال الجوي داخل دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا من منطقة الحريق.

ورغم ضخامة الحريق، أعلن رئيس قسم العلاقات العامة في هيئة أركان القوات المسلحة الأوكرانية بوغدان سينيك، أن الانفجارات في المستودع العسكري المنكوب قرب بلدة فينيتسا، سجلت فقط في موقع ذخيرة الدبابات هناك،مشيرا إلى أنه لم يتم تخزين أي مواد كيميائية في المستودع المنكوب.

وذكرت الشرطة الأوكرانية أن الذخائر المخزنة بدأت بالانفجار حوالي الساعة العاشرة من ليل الثلاثاء.

سبأ
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