محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة في عمليات نوعية خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :

لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في عمليات نوعية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات الداخلية خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) مصرع المرتزق عرفان الصمدي بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة حمير بمقبنة في محافظة تعز،وقنص ثلاثة آخرين شمال يختل بمديرية المخا .



كما نفذ الجيش واللجان ثلاث عمليات هجومية على مواقع المرتزقة استهدفت الأولى الشبكة والمواقع المجاورة لها بمديرية الصلو ،والثانية تم تنفيذها في جبل الرضعة بالأقروض ، فيما استهدفت الثالثة شمال معسكر خالد ،أدت العمليات الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش و اللجان استهدفت تجمعات المرتزقة في العقبة والخنجر بمحافظة الجوف ،وقصفت تجمعات آخرى وآليات في مديرية الغيل ،وتم قنص أثنين مرتزقة في وادي شواق بالمديرية ، فيما لقي العشرات من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليتين هجوميتين على مواقعهم في وادي شواق بالغيل وغرب معسكر السلان بالمصلوب .



وأكد المصدر قنص أربعة مرتزقة في جبهة نهم ،واستهداف تجمعات آخرى في تبة القمريه بمنطقة كهبوب في لحج ، وتم تنفيذ عملية هجومية على مواقع المرتزقة في الرحبة بمريس في الضالع ما أدى الى قتلى وجرحى في صفوفهم .



وحسب المصدر اعترف إعلام العدو الإماراتي بمصرع النقيب طيار خالد محمد جديد الشحي اثر سقوط طائرته في اليمن الشهر الماضي ،كما اعترف قائد الدعم السريع السوداني بمصرع 412 جنديا وضابطا سودانيا في اليمن .



سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ