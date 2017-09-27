عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يعلن بيت سوريك شمال غرب القدس منطقة عسكرية مغلقة ويعتقل 19 فلطسينيا و يوزع إخطارات هدم بالقدس رام الله – سبأ :



أعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيت سوريك شمال غريي القدس المحتلة منطقة عسكرية مغلقة، وفرضت حصارا محكما عليها، وأغلقت الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية الها، ونصبت الحواجز الدائمة.



وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب تنفيذ الشاب نمر محمود الجمل (37عاما) عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل 3 جنود، وأعلن لاحقا عن استشهاد الشاب، والذي لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.



ومنعت قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الاربعاء اي مركبة أو مواطن من دخول البلدة أو الخروج منها، كما منعوا سيارات الإسعاف والصحفيين من الدخول إلى البلدة.



واندلعت مواجهات عنيفة ليلا بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تقتحم البلدة بشكل مستمر ومتكرر، ما اوقع عشرات الإصابات في صفوف الشبان، الذين ألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على الجنود، الذين أمطروا البلدة بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.



كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل نفق بلدة بدو المجاورة، وقام الجنود بفحص بطاقات الهوية للمواطنين، واخضاع المركبات للتفتيش الدقيق.



كما سلمت طواقم بلدية الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، صباح اليوم الاربعاء، إخطارات هدم لعدة منازل في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، وأقدمت جرافات البلدية، على تجريف أراض وأسوار في بلدة العيساوية شمال شرق المدينة .



وبحسب مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، فإن طواقم البلدية الاسرائيلية برفقة أفراد من شرطة الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان، وسلمت إخطارات هدم واستدعاءات لمراجعة البلدية، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.



وكانت بلدية الاحتلال وزعت هذا الأسبوع، إخطارات هدم وبلاغات لمراجعتها على عدة منشآت سكنية في بلدة العيساوية وسط المدينة المقدسة المحتلة.



من جهة اخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء ، 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مناطق في مدن الخليل وطوباس وجنين وبيت لحم ورام الله ونابلس واعتقلت المواطنين 19 .

سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ