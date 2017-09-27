[27/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 34 غارة على عدد من محافظات الجمهورية فيما تعرضت مزارع المواطنين بصعدة لقصف صاروخي سعودي خلال الساعات الماضية .
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن خمس غارات على معسكر كهلان و 12 غارة على مديرية باقم بمحافظة صعدة فيما تعرضت مزارع المواطنين في منطقة آل مغرم بالمديرية نفسها لقصف صاروخي سعودي .
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات غرب مدينة موزع بمحافظة تعز إحداها لطائرة بدون طيار و سبع غارات على موقع الشرفة في نجران .
و شن طيران العدوان في محافظة حجة ثلاث غارات على منطقة المزرق بمديرية حرض و أربع غارات على منطقتي بني حسن والربوع بمديرية عبس .
سبأ