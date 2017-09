Raid et bombardment de l'agression saoudienne contre Saada [27/سبتمبر/2017]

SAADA, 27 Sep. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé 16 raids contre le gouvernorat de Saada et des fermes de citoyens au district de Baqim ont été ciblé par 12 raids et quatre raids contre l'entour de la ville de Saada.



Une source de sécurité au gouvernorat a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé 12 raids contre le district de Baqim et quatre contre l'entour de la ville de Saada.



La source a ajouté que les fermes de citoyens dans la zone d'Al-Moughram au district de Baqim ont été ciblés par un bombardement saoudien utilisant plus de 20 missiles.



AM



SABA