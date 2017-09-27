عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فرار 1500 شخص من منازلهم بحريق بجنوب كاليفورنيا كاليفورنيا – سبأ :



فّر 1500 شخص من منازلهم جراء حريق غابات كبير وقع في جنوب كاليفورنيا .



وقالت وكالة أنباء رويترز إن إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا وضحت أن ما يعرف بحريق /كانيون/ الذي اندلع في مرتفعات سانتا آنا شرقي لوس انجلوس أدى إلى احتراق ما يزيد على ألفي فدان وفرار 1500 شخص الليلة الماضية .



وقد تم استدعاء نحو 900 من أفراد مكافحة الحرائق لحماية المنازل في مدينة كورونا وما حولها تساعدهم في ذلك طائرات وجرافات.



واندلع الحريق / كانيون/ أثناء موسم الحرائق في أنحاء الغرب الأمريكي.



وأفاد المركز الوطني لوكالات مكافحة الحرائق في بويزي بولاية ايداهو أن ما يقرب من 41 ألف حريق دمرت أكثر من 6 ملايين فدان في الولايات المتحدة منذ بداية العام الجاري وهو ما يزيد كثيرًا على 4.2 مليون فدان في المتوسط أتت عليها الحرائق في السنوات العشر الأخيرة.





سبأ [27/سبتمبر/2017]سبأ