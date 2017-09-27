مصرع وإصابة العشرات من المرتزقة في عمليات نوعية خلال الساعات الماضية لقي العشرات من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي مصرعهم في عمليات نوعية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية في الجبهات الداخلية خلال الساعات الماضية الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات.. أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأمريكية صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء وحوم خام برنت القياسي قرب أعلى مستوياته في 26 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة بعد أن تراجعت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وسط تهديدات من تركيا بقطع صادرات خام من العراق. ثنائية رونالدو تمنح ريال مدريد فوزه الأول على دورتموند في ألمانيا قاد النجم كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه بروسيا دورتموند ضمن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم باحرازه هدفين في مباراته الأوروبية رقم 150 على مستوى الأندية الليلة الماضية.