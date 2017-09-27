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  اقتصاد
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأمريكية
[27/سبتمبر/2017] جاكرتا - سبأ


صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء وحوم خام برنت القياسي قرب أعلى مستوياته في 26 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة بعد أن تراجعت مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وسط تهديدات من تركيا بقطع صادرات خام من العراق.

وفي الساعة 0603 بتوقيت جرينتش كان خام برنت تسليم نوفمبر مرتفعا 29 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 58.73 دولار للبرميل. وتحدد سعر التسوية على انخفاض واحد بالمئة يوم الثلاثاء بعد أن بلغ السعر 59.49 دولار في وقت سابق وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2015 ويزيد أكثر من 34 بالمئة فوق أدنى مستوى لعام 2017.

وصعد الخام الأمريكي تسليم نوفمبر 34 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 52.22 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.7 بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة إثر تسجيل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 52.43 دولار للبرميل.

سبأ
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