Ciblage de rassemblements de soldats saoudiens et leurs mercenaires [27/سبتمبر/2017]

NAJRAN, 27 Sep. (SABA)-La force de l'artillerie et de missile de l'armée et des forces populaires a ciblé de rassemblements de soldats saoudiens et leurs mercenaires dans un certain nombre de sites à Asir et à Njarn.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont ciblé utilisant de missile de type de Katioucha et des obus de l'artillerie le camp d'Akifah, Raqabat Al-Dhaba'ah et Raqabat Al-Hammad.

La source a ajouté que l'artillerie de l'armée a également ciblé le sommet d'Al-Khachba'a et Raqabat Selah, faisant de pertes parmi les rangs de l'ennemi.



La source a ajouté que la force de missile et de l'artillerie d de l'armée et des forces populaires a ciblé l'appartement d'Al-Jawazat au port d'Alib et de rassemblements de soldats saoudiens et leur mercenaires dans la zone d'Al-Raboua'a à Asir.



La source a affirmée que l'armée t et les forces populaires ont fait echouer une tentative d'infiltration de l'armée saoudienne et ses mercenaires dans un certian nombre de sites dans la ville d'Al-Raboua'ah, faisant de pertes parmi leurs rangs.



La source a ajouté que l'aviation de l'agression saoudienne a a lancée six raids contre la ville d'Al-Raboua'a.



AM



SABA