ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:48:19م
الرئيس الصماد يحضر الحفل الخطابي بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر(مكتمل)
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي الذي أقامته رئاسة الجمهورية بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر واحتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورات اليمنية بحضور نائب رئيس المجلس...
الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة
كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات..
استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهرا
استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهراً اليوم الثلاثاء مدعومة بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من إقليم كردستان العراق وإشارات على استعادة السوق لتوازنها بوتيرة أسرع.
إختتام بطولة أعياد سبتمبر لكرة القدم على كأس الرئيس الصماد
اختتمت بصنعاء اليوم بطولة أعياد سبتمبر لكرة القدم، نظمها فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة على كأس الرئيس الصماد وذلك بحضور وزيري الشباب والرياضة حسن محمد زيد والدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.
آخر الأخبار:
16 غارة لطيران العدوان وقصف صاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
وزارة الداخلية تدين إختطاف المهندس الأمريكي وتؤكد ملاحقة الجناة
ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة المزرق بحجة
قيادة محافظة حجة تهنئ بأعياد ثورتي 21 و 26 سبتمبر
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزارة الداخلية تدين إختطاف المهندس الأمريكي وتؤكد ملاحقة الجناة
[26/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أدانت وزارة الداخلية ما تعرض له المهندس الأمريكي داني لايون برش، الذي يعمل في شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، من عملية إختطاف السبت الماضي من قبل عصابة مسلحة أثناء تواجده بشارع الخمسين بأمانة العاصمة .

واعتبرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا العمل الإجرامي الجبان فعلا شنيعا خارج عن القانون وأخلاق وأعراف الشعب اليمني ولا يخدم إلا أعداء الوطن.

وأكدت الوزارة أن هذا العمل الإجرامي يهدف إلى تشويه الصورة الحضارية وأخلاق الشعب اليمني النابعة من ثوابته الإسلامية وموروثه الأخلاقي والقيمي المعروفة لدى الجميع بحسن الفعل وطيب الأخلاق ويعكسها التاريخ المشرف لأبناء اليمن ولا يمكن أن تدنسه مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعبر عن سلوك مرتكبيها فقط.

كما أكدت أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في القيام بواجبها في ضبط المخلين بالأمن والمقلقين للسكينة العامة كائنا من كان .. لافتة إلى أنها تتابع الجناة الذين قاموا بعملية الخطف وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع .

وقال البيان" إن منطلقنا هو المسؤولية الوطنية والأخلاقية التي تحتم على الأجهزة الأمنية القيام بمهامها على حفظ أمن الوطن والمواطن والمقيم كائنا من كان دون تمييز لجنس أو عرق أو لون أو هوية".. مؤكدا أن الخطف عمل إجرامي ليس له أي مبرر وتدينه كل الشرائع والقوانين.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
16 غارة لطيران العدوان وقصف صاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة المزرق بحجة
قيادة محافظة حجة تهنئ بأعياد ثورتي 21 و 26 سبتمبر
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية نوعية بتعز
مصرع أربعة من مرتزقة العدوان في مواقع متفرقة بنهم
حفل فني وخطابي بصعدة إحتفاءً بأعياد الثورة
الرئيس الصماد يحضر الحفل الخطابي بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر(مكتمل)
بدء ورشة العمل الخاصة بكلورة المياه بذمار
محافظ إب يزور المناضل السبتمبري اللواء علي السعيدي
نص كلمة الرئيس الصماد في الحفل الخطابي بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر
العدوان السعودي على اليمن
16 غارة لطيران العدوان وقصف صاروخي على مناطق متفرقة بصعدة
[26/سبتمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على منطقة المزرق بحجة
[26/سبتمبر/2017]
العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون جرائمهم البشعة بحق الشعب اليمني
[26/سبتمبر/2017]
الليلة إنطلاق حملة تغريدات دعما لتشكيل لجنة تحقيق دولية بجرائم العدوان
[25/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على حريب القراميش بمأرب
[25/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by