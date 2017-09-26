محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الداخلية تدين إختطاف المهندس الأمريكي وتؤكد ملاحقة الجناة صنعاء - سبأ :

أدانت وزارة الداخلية ما تعرض له المهندس الأمريكي داني لايون برش، الذي يعمل في شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، من عملية إختطاف السبت الماضي من قبل عصابة مسلحة أثناء تواجده بشارع الخمسين بأمانة العاصمة .



واعتبرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) هذا العمل الإجرامي الجبان فعلا شنيعا خارج عن القانون وأخلاق وأعراف الشعب اليمني ولا يخدم إلا أعداء الوطن.



وأكدت الوزارة أن هذا العمل الإجرامي يهدف إلى تشويه الصورة الحضارية وأخلاق الشعب اليمني النابعة من ثوابته الإسلامية وموروثه الأخلاقي والقيمي المعروفة لدى الجميع بحسن الفعل وطيب الأخلاق ويعكسها التاريخ المشرف لأبناء اليمن ولا يمكن أن تدنسه مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تعبر عن سلوك مرتكبيها فقط.



كما أكدت أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في القيام بواجبها في ضبط المخلين بالأمن والمقلقين للسكينة العامة كائنا من كان .. لافتة إلى أنها تتابع الجناة الذين قاموا بعملية الخطف وتسليمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع .



وقال البيان" إن منطلقنا هو المسؤولية الوطنية والأخلاقية التي تحتم على الأجهزة الأمنية القيام بمهامها على حفظ أمن الوطن والمواطن والمقيم كائنا من كان دون تمييز لجنس أو عرق أو لون أو هوية".. مؤكدا أن الخطف عمل إجرامي ليس له أي مبرر وتدينه كل الشرائع والقوانين.

سبـأ [26/سبتمبر/2017]سبـأ