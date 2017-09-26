الرئيس الصماد يحضر الحفل الخطابي بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر(مكتمل) حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم الحفل الخطابي الذي أقامته رئاسة الجمهورية بمناسبة العيد الـ55 لثورة الـ26 من سبتمبر واحتفالات الشعب اليمني بأعياد الثورات اليمنية بحضور نائب رئيس المجلس... الاحتلال الإسرائيلي يكثف من اعتداءاته ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات في صفوف الفلسطينيين ونصبت الحواجز العسكرية على مداخل المدن والقرى والبلدات.. استقرار أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهرا استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 26 شهراً اليوم الثلاثاء مدعومة بتهديد تركيا بوقف تدفقات الخام من إقليم كردستان العراق وإشارات على استعادة السوق لتوازنها بوتيرة أسرع. إختتام بطولة أعياد سبتمبر لكرة القدم على كأس الرئيس الصماد اختتمت بصنعاء اليوم بطولة أعياد سبتمبر لكرة القدم، نظمها فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة على كأس الرئيس الصماد وذلك بحضور وزيري الشباب والرياضة حسن محمد زيد والدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.