[26/سبتمبر/2017]
حجة - سبأ :
هنأت قيادة محافظة حجة قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد بأعياد ثورتي الـ21 والـ26 من سبتمبر.
وعبرت قيادة محافظة حجة عن أحر التهاني للقيادة السياسية والشعب اليمني بهذه المناسبات الوطنية التي يعيش اليمنيين أفراحها رغم العدوان والحصار وفي ظل صمود شعبي أمام أعتى عدوان إرتكب أبشع المجازر.
وأشار البيان إلى أن أبناء محافظة حجة ماضون لتحقيق أهداف الثورة في التحرر من التبعية والوصاية الخارجية وصولا إلى تحقيق النصر المؤزر على تحالف العدوان الإجرامي .
وثمنت قيادة المحافظة الملاحم البطولية والانتصارات الأسطورية والتضحيات التي يقدمها أبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات العزة والشرف دفاعا عن الوطن وعزته وكرامته والذود عن ترابه الطاهر.
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