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إختتام بطولة أعياد سبتمبر لكرة القدم على كأس الرئيس الصماد
[26/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

اختتمت بصنعاء اليوم بطولة أعياد سبتمبر لكرة القدم، نظمها فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة على كأس الرئيس الصماد وذلك بحضور وزيري الشباب والرياضة حسن محمد زيد والدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي.

وتوج فريق وحدة صنعاء بكأس البطولة عقب فوزه المثير على جاره الأهلي 8/7 بركلات الترجيح عقب التعادل الايجابي بهدفين لمثلهما في المباراة التي جرت بينهما على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن نهائي البطولة.

سجل هدفي الوحدة لاعباه علي خليل و عبد العزيز خميس في الدقيقتين 21 ، 38 ، فيما سجل هدفي الأهلي مهاجمه سعيد المنصوب عند الدقيقتين 42، و 78 ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للوحدة.

وفي الإختتام الذي حضره أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان ووكيل أول الأمانة محمد رزق الصرمي ووكيل وزارة الشباب لقطاع الرياضة عبد الرحمن الحسني والقائم بأعمال وكيل قطاع الشباب عبد الله الدهبلي، أكد وزير الشباب والرياضة أهمية إحياء هذه المناسبة الخالدة في نفوس اليمنيين، رغم الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

وحيا الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني للناشئين المتمثل في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم وكذا منتخب الفروسية الحاصل على ثلاث ذهبيات في مسقط.

وعقب المباراة كرم وزير الشباب ومعه كبار الضيوف بطل الكأس فريق الوحدة بالكأس وميداليات ذهبية وفريق الأهلي وصيف البطل بكأس وميداليات فضية.

حضر إختتام البطولة رئيس لجنة الشئون الإجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، مدير مكتب الشباب بأمانة العاصمة عبدالله عبيد ومستشار وزارة الشباب حسن الخولاني، رئيس نادي أهلي صنعاء حسن الكبوس ونائبه محمد صلاح، والأمين العام عبد الله جابر ورئيس فرع إتحاد اللعبة بالأمانة راجح القدمي وعدد من قيادات وزارة الشباب والشخصيات الرياضية والإجتماعية.

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