حفل فني وخطابي بصعدة إحتفاءً بأعياد الثورة [26/سبتمبر/2017] صعدة - سبأ:



نظمت قيادة محافظة صعدة ومكتب الثقافة اليوم حفل فني وخطابي بمناسبة الإحتفال بالعيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر والعيد الـ 54 لثورة الـ 14 من أكتوبر .







وفي الحفل الذي حضره وكيل المحافظة محمد كعيبة وقائد محور صعدة العميد أمين الحميري أكد وكيل المحافظة صالح عقاب حرص أبناء المحافظة على إحياء هذه المناسبات الوطنية رغم ما تعرضت له المحافظة من إستهداف من قبل العدوان السعودي الأمريكي على مدى أكثر عامين ونصف ودمر كل شيء.







ودعا أبناء صعدة إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان والإستمرار في رفد الجبهات بالمال والرجال .







فيما أشارت كلمة الأحزاب والتنظيمات السياسية التي ألقاها محمد ضيف الله هاشم إلى أهمية الاحتفال بالعيد الـ 55 لثورة 26 سبتمبر التي واجهت مؤامرات في سبيل تحقيق أهدافها .. لافتا إلى أن ثورة 21 جاءت إمتداد لثورة الـ 26 من سبتمبر.







بدورها أشارت كلمة المرأة اللتي ألقتها أنهار عاطف إلى ما تحقق للمرأة في ظل الثورة من إنجازات في الوقت الذي حرمت المرأة في الدول المجاورة من أبسط حقوقها .







تخلل الحفل الذي حضره قيادات عسكرية وأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية وقيادات السلطة المحلية بالمديريات وممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وعدد من المشائخ والشخصيات الاجتماعية فقرات فنية ورقصات شعبية لفرقة وادي عاف وأوبريت لفرقة البرق الفنية وقصيدة للشاعر محمد مفلح .

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