بدء ورشة العمل الخاصة بكلورة المياه بذمار [26/سبتمبر/2017] ذمار - سبأ:

بدأت اليوم بفرع الاتحاد العام لنساء اليمن بذمار فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال كلورة وقياس نبسة الكلور في مديريات عنس ووصابين العالي والسافل.



تهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 35 متدرباً الى إكساب المشاركين مهارات النزول الميداني وقياس نسبة الكلور في المياه وعملية الكلورة ونشر الوعي في أوساط المجتمع بطرق النظافة الشخصية وتعقيم وكلورة المياه.



وقالت رئيس فرع الاتحاد العام لنساء اليمن فائزة مالك العزاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المشاركين سيتلقون معلومات عن التعقيم الأولي بالكلور وكيفية قياس الكلور المتبقي وحساب الكلور المستخدم في عملية التعقيم وإدارة المخلفات ونشر الوعي في أوساط المجتمعات المحلية.



وأوضحت أن مشروع الاستجابة الطارئة للكوليرا يقوم بتوزيع حقائب نظافة شخصية في اطار المناطق المستهدفة على حالات الاشتباه والإصابة بالكوليرا في 30 مرفقا صحيا في اطار المديريات المستهدفة.



وأشارت إلى أن المشروع يقوم بتأثيث المرافق الصحية وتركيب منظومات شمسية كاملة للمرافق الصحية وتزويدها بالأدوية والعلاجات والمنظفات والمحاليل، والتكفل بدفع مرتبات للكوادر الصحية العاملة في المرافق الصحية المستهدفة على مدى فترة تنفيذ المشروع وتزويد المرافق بالمياه والوقود.



يذكر أن الورشة تنفذ ضمن أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة للكوليرا والذي ينفذه اتحاد نساء اليمن بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية.

سبأ