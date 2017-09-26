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محافظ إب يزور المناضل السبتمبري اللواء علي السعيدي
[26/سبتمبر/2017] إب - سبأ:
زار محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم المناضل السبتمبري اللواء علي محمد السعيدي أحد أبرز قادة ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة.
وخلال الزيارة أطمأن المحافظ صلاح على الحالة الصحية للمناضل السعيدي..مهنئا إياه بهذه المناسبة الوطنية.. مؤكدا المضي على خطى المناضلين الذين فجروا ثورة الـ 26 من سبتمبر وقدموا أرواحهم فداء للوطن وتحقيق الثورة اليمنية التي كانت حلم كل مواطن.
من جانبه عبر المناضل السعيدي عن الشكر لمحافظ إب على هذه الزيارة.. مهنأ إياه وأبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.
رافقه خلال الزيارة عدد من المسئولين والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة.
سبأ