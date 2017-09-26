تأهل الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور الثالث ببطولة ووهان الصينية للتنس [26/سبتمبر/2017] ووهان – سبأ:

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا إلى الدور الثالث من بطولة ووهان الصينية للتنس بعد تغلبها اليوم الثلاثاء على المصنفة الثانية على العالم الرومانية سيمونا هاليب بمجموعتين نظيفتين.



وتمكنت كاساتكينا من حسم المباراة لمصلحتها بمجموعتين دون رد، بواقع، (6-2) و(6-1)، خلال ساعة و13 دقيقة، وهذه هي المرة الأولى التي تتغلب فيها كاساتكينا على هاليب، مقابل خسارتين سابقتين.



وستواجه كاساتكينا في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي مليونين و500 ألف دولار، مواطنتها يكاتيرينا ماكاروفا الفائزة بدورها على الأمريكية لورين ديفيس بمجموعتين نظيفتين، بواقع، (6-2) و(6-4).



وفي مباراة أخرى، ودعت الدنماركية كارولين فوزنياكي (المصنفة سادسة عالمياً) البطولة بخسارتها أمام اليونانية ماريا سكاري بمجموعتين دون مقابل، بواقع، (7-5) و(6-3).

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