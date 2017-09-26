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ضبط كميات كبيرة من الخمور والحشيش في ثلاث عمليات بمديرية سنحان
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ضبط كميات كبيرة من الخمور والحشيش في ثلاث عمليات بمديرية سنحان
[26/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
ضبط رجال المباحث واللجان الشعبية بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء، سبعة متهمين بترويج حشيش وخمور منهم امرأتين صوماليتين في ثلاث عمليات منفصلة بمنطقتي دار سلم والحثيلي.

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المباحث واللجان الشعبية بالتنسيق مع مركزي شرطة حزيز ودار سلم، ضبطوا اثنين من مروجي مادة الحشيش المخدرة على متن دراجة نارية، بحوزتهم اثنين كيلو حشيش .. لافتا إلى أنه تم إيداعهما مركز شرطة حزيز لإستكمال الإجراءات.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط اثنين من مروجي الخمور بمنطقة الحثيلي وادي الأجبار .. لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع النيابة داهمت غرفة مؤجرة لهما في إحدى الفنادق وضبطت كمية من الحشيش والخمور كانا بصدد ترويجها.

وبين المصدر أنه تم التحفظ على المتهمين مع المضبوطات لإستكمال التحقيق .. لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل البحث عن متهمين آخرين بترويج الخمور والحشيش.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية ضبطت في نفس اليوم بالحثيلي 119 كيس بداخلها خمر على متن ناقلة أجرة يقودها صومالي الجنسية ومعه امرأتين صوماليتين .. مبينا أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية قامت بتفتيش منزل الصومالي في منطقة بيت بوس وتم العثور على 13 برميل مليئة بالخمور بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة لتصنيعها.
سبأ
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