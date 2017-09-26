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آخر تحديث: الثلاثاء، 26 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:12:10م
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الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب مدرب شنغهاي الصيني سيبج بغرامة 14 ألف دولار
عاقب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أندريه فيلاس بواش مدرب فريق شنغهاي سيبج بغرامة 14 ألف دولار بسبب انتقاد التحكيم بعد فوزه في مواجهة أمام منافسه المحلي قوانغتشو إيفرجراند في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل أسبوعين.
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  رياضة
الإتحاد الآسيوي لكرة القدم يعاقب مدرب شنغهاي الصيني سيبج بغرامة 14 ألف دولار
[26/سبتمبر/2017] كوالالمبور – سبأ:
عاقب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم أندريه فيلاس بواش مدرب فريق شنغهاي سيبج بغرامة 14 ألف دولار بسبب انتقاد التحكيم بعد فوزه في مواجهة أمام منافسه المحلي قوانغتشو إيفرجراند في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم قبل أسبوعين.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان له اليوم الثلاثاء إن اللجنة التأديبية غرمت مدرب تشيلسي السابق بسبب "ألفاظ حادة" تجاه الحكم خلال مؤتمر صحفي بعد المباراة.

فيما ذكرت وكالة انباء رويترز ان المدرب البرتغالي خضع للتحقيق أمام الاتحاد الآسيوي للعبة لخروجه عن النص بعد مباراة الإياب أمام بطل الدوري الصيني الممتاز في قوانغتشو.

من جانبه قال فيلاس بواش إن الحكام انحازوا لقوانغتشو خلال مواجهتي الذهاب والإياب واشتكى من أن الاتحاد الآسيوي يخضع أمام تأثير هذا النادي الصيني القوي.

ويلتقي فريق فيلاس بواش مع أوراوا ريدز الياباني ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال غداً الأربعاء .
سبأ
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