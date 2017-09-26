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إصابة 3 فلسطينيين باعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مسافر يطا جنوب الخليل
[26/سبتمبر/2017] الخليل- سبأ:
أصيب، اليوم الثلاثاء، نحو ثلاثة مواطنين فلسطينيين بخدوش ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح، بأعقاب البنادق في قرية الجوايا بمسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور قوله: إن عددا من جنود الاحتلال اقتحموا القرية الواقعة بين مستوطنتي (ماعون، وكرمئيل) المقامتين على أراضي المواطنين شرق يطا، واعتدوا بالضرب المبرح على المواطنين.. ما تسبب بإصابتهم بخدوش ورضوض، وجرى نقلهم للمستوصف لتلقي العلاج.
سبأ